Lokalvårdare sökes
A-Städ i Arvidsjaur AB / Städarjobb / Arvidsjaur Visa alla städarjobb i Arvidsjaur
2025-10-14
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lokalvårdare som vill bli en del av vårt engagerade team. Du kommer att arbeta med olika typer av städning och underhåll, både hos företag och privatpersoner.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, trapphus, butiker och andra lokaler
Hemstädning hos privatpersoner
Fönsterputs
Byggstädning
Flyttstädning
Andra förekommande uppgifter inom lokalvårdKvalifikationer
Du är noggrann, punktlig och har ett öga för detaljer
Du har god förståelse i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men inget krav
Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegorSå ansöker du
Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen eller direkt till info@astadab.se
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@astadab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Städ i Arvidsjaur AB
(org.nr 556388-6422)
Stationsgatan 21 B (visa karta
933 32 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Matilda Renberg info@astadab.se 070-381 38 30 Jobbnummer
9557047