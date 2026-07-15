Lokalvårdare Skara
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Skara Visa alla städarjobb i Skara
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Vi söker medarbetare till kvällsstädning av färskvaruavdelning i matbutik
Vill du arbeta med ett viktigt uppdrag där kvalitet och noggrannhet står i fokus? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker en ansvarsfull och noggrann medarbetare för kvällsstädning av färskvaruavdelningen i en matbutik.Dina arbetsuppgifter
Städning av färskvaruavdelning enligt städrutiner.
Rengöring av kylar
Rengöring av golv, utrustning och övriga ytor.
Övrig rengöring av butiken
Säkerställa att avdelningen håller hög hygienstandard inför nästa arbetsdag.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer.
Trivs med att arbeta självständigt.
Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav).
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltig legitimation. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.
Vi erbjuder
Introduktion och upplärning.
Kollektivavtalsenliga villkor.
Ett självständigt arbete med trevliga kollegor.
Tillträde: Omgående
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård Skara". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
Skaraborgsgatan 49 (visa karta
)
532 24 SKARA Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
10003481