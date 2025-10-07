Lokalvårdare/Servicepersonal
2025-10-07
Vi söker nu en flexibel och noggrann lokalvårdare/servicepersonal för en behovsanställning med timlön. Du kommer främst att ansvara för städning av vårt kontor, men kan också komma att stötta upp med lokalvård i brukarens hem vid behov.Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss kommer du att:
Ansvara för den löpande städningen av verksamhetens kontorslokaler.
Säkerställa att alla utrymmen hålls rena och trivsamma enligt gällande rutiner och hygienkrav.
Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att arbetstiderna kan variera utifrån verksamhetens behov. Arbetet är timavlönat.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
Har god samarbetsförmåga och är flexibel.
Har tidigare erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav).
Har B körkort.
Förstår och talar svenska.
Du kommer att arbeta nära vår ordinarie lokalvårdare, som du främst kommer att stötta upp vid behov.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Caroline.thorn@samsource.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Loaklvårdare".
(org.nr 559022-5883)
Vetekornsgatan 3B
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alma Vård och Omsorg Jobbnummer
9544517