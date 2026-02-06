Lokalvårdare semesterersättare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Städarjobb / Mariestad Visa alla städarjobb i Mariestad
2026-02-06
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Lokalvårdare till Riksbyggen
Nu söker vi medarbetare som kan förstärka vår verksamhet under vecka 25-33.
Hos oss gör du skillnad
Som lokalvårdare hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. I arbetsuppgifterna ingår lokalvård i våra bostadsrättsföreningar samt i andra typer av lokaler. Du arbetar både självständigt och i grupp med stor frihet att på egen hand, lösa de utmaningar du och din grupp ställs inför i ert arbete.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lokalvård sedan tidigare och har förmågan att se och möta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boende- och arbetsmiljö. Du gillar att ge service, tycker om lagarbete och har ett positivt förhållningssätt till arbetet, kunderna och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Då datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla Riksbyggenanställda ser vi gärna att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet. Utbildning inom lokalvård är meriterande men inget krav. Svenska i tal och skrift ett krav.
Anställningsperiod är vecka 25-33. Varierad arbetstid 30 timmar/vecka, måndag - fredag på dagtid.
Tjänsten är placerad i Mariestad, Skövde, Tidaholm, Tibro, Falköping, Skara och Lidköping. Ange i din ansökan vilken ort du är intresserad av.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Ansökan och kontakt
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev där du beskriver kort vem du är och dina styrkor. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb, senast den 8 mars 2026. Tillsättning kan ske innan ansökningstiden slut så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor kontakta gruppchef Erika Westman, email: Erika.Westman@riksbyggen.se Publiceringsdatum2026-02-06Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9728669