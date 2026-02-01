Lokalvårdare säsongsanställning
2026-02-01
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Bli en del av vårt gäng sommaren 2026!
Kristianopel Resort driver camping, gästhamn och 2 restauranger i Kristianopel, en riktig pärla i i Karlskrona Kommuns nordöstra hörn.
Kristianopel ligger i södra Kalmar sund och grundades redan år 1599 av danska kungen Christian IV som tänkt gränsstad mot Sverige.
Nu lite drygt 400 år senare så är det betydligt mer fridfullt i Kristianopel.
10.000-tals människor besöker Kristianopel varje sommar. Många av dessa övernattar på vår anläggning och besöker våra restauranger.
Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att hålla rent för våra gäster i såväl Stugor, servicehus och områdena runt omkring.
Du får gärna ha erfarenhet av liknande arbete tidigare.
Viktigast är dock att du har viljan att jobba, att få vara med och göra semestern för våra gäster till något alldeles extra.
Känner du att jobba med att hålla rent och snyggt inte är något tråkigt som bara måste göras utan faktiskt kan känna att detta kan vara kul. Då har vi kanske jobbet för dig.
Du får ett fritt jobb där du tillsammans med kollega ansvarar för att städa och hålla ordning i våra lokaler.
Körkort och tillgång till bil är nästan ett krav för att ta dig till Kristianopel om du inte är boende i närområdet.
Utöver svenska så vill vi gärna att man gör sig förstådd på engelska då flertalet av våra besökare är utländska gäster.
Vi söker person för perioden 10 Juni - 20 Augusti.
Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningsperioden så välkommen med din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kristianopelresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianopel Turism HB
Kristianopel (visa karta)
)
370 45 FÅGELMARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715927