Lokalvårdare på Gotland

Hembry är en modern, ambitiös och hållbar städfirma som är verksam i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Gotland.
Vi vill städa upp städbranschen från dåliga arbetsvillkor för att ge våra städare den stabilitet och trygghet de behöver för att trivas och växa.
Samtidigt har vi målet att ha nöjdast kunder i landet och strävar ständigt efter förbättring. Våra senaste förbättringar inkluderar kollektivavtal, certifiering enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Näst på tur är ISO 45001:2015 (arbetsmiljö).
Hembry AB söker nu en engagerad lokalvårdare som vill vara med och skapa rena, trivsamma miljöer för våra återkommande kunder.
Som lokalvårdare hos oss har du ett eget ansvar för dina uppdrag och arbetar nära både kollegor och områdeschef för att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder - varje gång.
Tjänsten som annonseras är en heltidsanställning. Utöver denna tjänst kan även deltidsanställningar förekomma, beroende på verksamhetens behov.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning
Kollektivavtal
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städare
Två veckors strukturerad introduktion och intensivutbildning, där du arbetar nära en erfaren kollega för en trygg och professionell start
Underbara kollegor
Vi söker dig som
Är engagerad, pålitlig och har ett naturligt driv i ditt arbete. Du är trygg i att representera Hembry ute hos kund och förstår vikten av att leverera kvalitet - varje gång.
I rollen behöver du ha känsla för service, kunna planera och ta ansvar för ditt arbetsområde samt se vad som kan göras bättre. Du är uppmärksam på detaljer, har förståelse för kundens förväntningar och vågar lyfta förbättringsförslag när du ser möjligheter.
Du har lätt för att bygga förtroende och trivs i mötet med både kunder och kollegor. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, men också fungera bra i team när uppdraget kräver det. Så ansöker du
