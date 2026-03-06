Lokalvårdare på Fejax Allservice
2026-03-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vi söker städare/lokalvårdare till Fejax!
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, trivsel och gemenskap står i fokus?
Som lokalvrådare hos oss Fejax blir du en del av ett tryggt och engagerat team som varje dag gör skillnad för våra kunder.

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta med lokalvård hos våra kunder i Uppsala med omnejd.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder cirka 25-300 timmar i veckan, måndag-fredag kl. 07.00-15.00, med möjlighet till fler timmar framöver.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning eller annat serviceyrke
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Kan tala och förstå svenska eller engelska
Att ha giltigt körkort (B) är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Ett vänligt och stöttande team
Trygg anställning och schyssta villkor
Varierande arbetsdagar
Ansök
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan till desiree.fejax@gmail.com
så snart som möjligt - urval sker löpande!
Vi ber dig att inte lämna ansökningar direkt till kontoret.
Välkommen till Fejax - där kvalitet och omtanke går hand i hand!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: desiree.fejax@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Fejax Allservice AB
Bergsbrunnagatan 7

753 23 UPPSALA
Jobbnummer 9783137
