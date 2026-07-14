Lokalvårdare på deltid 06:00-11:00

Miljonbemanning AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-14


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Om uppdraget
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare för ett längre bemanningsuppdrag hos en statlig myndighet i Stockholm.
Du kommer att arbeta självständigt med kontorsstädning och vara en viktig del i att säkerställa en ren, trygg och trivsam arbetsmiljö. Uppdraget ställer höga krav på ansvarstagande, kontinuitet och säkerhetsmedvetenhet.
Omfattning och arbetstid

Start: omgående fram till 2027-03-19

Omfattning: 5 timmar per dag, helgfria vardagar (måndag–fredag)

Arbetstid: 06.00–11.00

Plats: T-centralen

Publiceringsdatum
2026-07-14

Dina arbetsuppgifter
Daglig kontorsstädning av arbetsytor och gemensamma utrymmen

Städning av hygienutrymmen samt köks- och pentryutrymmen

Dammsugning och våttorkning av golv

Tömning av papperskorgar och hantering av källsortering

Påfyllning av förbrukningsmaterial

Övriga förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård

Arbetet utförs enligt givna anvisningar, säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler.
Vi söker dig som har

Utbildning inom lokalvård (PRYL, SRY eller motsvarande). Bifoga gärna intyg i din ansökan.

Dokumenterad erfarenhet av kontorsstädning

God förmåga att ta till dig instruktioner, säkerhetsbestämmelser och arbetarskyddsinformation på svenska

Ett noggrant, ansvarsfullt och punktligt arbetssätt

Förmåga att arbeta självständigt och skapa struktur i ditt arbete

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, säkerhetsmedvetenhet och kontinuitet.

Utsedd konsult ska godkännas av kund innan uppdragets start.

Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag på deltid via Miljonbemanning.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Vår företagskultur präglas av mångfald, respekt, värdighet och integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa rätt förutsättningar för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar – varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066297-2100568".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Miljonbemanning AB (org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Stockholm Central (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Miljonbemanning

Jobbnummer
10002843

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