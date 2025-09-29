Lokalvårdare och Serveringsvärd till framtidens mötesplats
Hi:tech Småland AB / Städarjobb / Vetlanda Visa alla städarjobb i Vetlanda
2025-09-29
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hi:tech Småland AB i Vetlanda
Vill du vara en viktig del av en inspirerande och framtidsinriktad miljö där teknik, utbildning och näringsliv möts?
Hitech söker nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare till en kombinationstjänst som lokalvårdare och serveringsvärd. I denna roll blir du en nyckelperson i att skapa en trivsam, välkomnande och professionell upplevelse för våra gäster, deltagare och kollegor, varje dag.
Om Hitech
Hitech är inte bara en plats, det är ett nav för teknikutbildning, innovation och samverkan. Här samlas näringsliv, akademi och teknikbolag under samma tak.
Vi erbjuder eftergymnasiala teknikutbildningar, uppdragsutbildningar, teknikutvecklingsmöten, lärtech, Näringslivets hus och ett konferenscenter, alla delar med ett gemensamt mål: att bygga framtidens mötesplats för teknisk utveckling.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vi söker dig som vill kombinera två viktiga funktioner: lokalvård och servering. Rollen är uppdelad i två delar:
Städning ca 50 % av tjänsten
Daglig städning av lokaler, inklusive kontor, undervisningssalar, gemensamma utrymmen och toaletter.
Skapa och upprätthålla en ren och trivsam miljö för både personal och besökare.
Beställning och påfyllning av förbrukningsmaterial.
Serveringsvärd ca 50 % av tjänsten
Förbereda konferensrum: ställa i ordning bord, stolar och teknik enligt bokningar.
Ta emot och välkomna gäster och deltagare.
Ansvara för enklare servering: bre frallor, förbereda kaffe/lunch, fylla på dryck och tillbehör.
Hålla ordning och serva under pågående konferenser och möten.
Hjälpa till med logistik kring varuleveranser och plocka upp beställda varor.
Vem är du?
Du är en ansvarstagande och flexibel person med ögon för detaljer och en känsla för service. Du tycker om att skapa ordning och ge människor en bra upplevelse, oavsett om det handlar om att komma in i ett skinande rent rum eller att bli varmt bemött vid ett konferensmöte.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter, kan arbeta självständigt och har lätt för att samarbeta. Du är initiativrik, lösningsorienterad och får energi av att vara i en miljö där det händer mycket.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av lokalvård/städning, gärna inom kontors- eller utbildningsmiljö.
Tidigare erfarenhet inom service, konferens eller liknande, är meriterande men inte ett krav.
Förmåga att arbeta strukturerat och hålla god ordning.
God svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Ett varierat, roligt och socialt jobb på en arbetsplats i framkant.
Engagerade kollegor och en positiv arbetsmiljö där din insats gör verklig skillnad.
Möjlighet att vara med och forma rutiner och arbetssätt i en ny, viktig roll.
Fräscha, moderna lokaler med fokus på teknik och utveckling.
Omfattning & placering:
Tillsvidaretjänst, heltid (kan anpassas efter behov).
Placeringsort: Hitech, Vetlanda
Ansök senast 31 oktober 2025.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Skicka din ansökan till: ansokan@hitech.seKontaktperson för detta jobb
Caroline Tvarnö - caroline@hitech.se
Tillsammans skapar vi framtidens mötesplats - vill du vara med på resan? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
CV och personligt brev
E-post: ansokan@hitech.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi:tech Småland AB
(org.nr 559402-8978), https://hitech.se/ Jobbnummer
9530969