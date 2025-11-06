Lokalvårdare Norrköping
Lokalvårdare - Norrköping!
Ramavtal med stor möjlighet till fast anställning och fast schema
Plats: Norrköping.
Anställningsform: Ramavtal / behovsanställning med chans till fast tjänst
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid/heltid - efter överenskommelse
Om tjänsten
Vi söker engagerade och noggranna lokalvårdare som vill bli en del av vårt växande team i Norrköping !
Som lokalvårdare hos oss ansvarar du för att skapa rena och trivsamma miljöer hos våra kunder - både i kontor, trapphus, skolor och andra lokaler. Du arbetar självständigt men har alltid stöd av arbetsledning och kollegor.
Detta är en tjänst på ramavtal med mycket goda möjligheter till fast schema och tillsvidareanställning inom de kommande månaderna. För rätt person finns långsiktiga utvecklingsmöjligheter i företaget.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
Har B-körkort och egen bil, då arbete sker på olika kundplatser (milersättning utgår enligt avtal)
Har god kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
Har tidigare erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav)
Kan arbeta både dag- och kvällstid vid behov
Vi erbjuder dig
Trygg anställning enligt kollektivavtal (Fastighets)
Milersättning för körning i tjänst
Möjlighet till fast schema och fast anställning
Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen
Grundlig introduktion och utbildning för nya medarbetare
Ett arbete där du gör skillnad - varje dag!
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: cv@topstad.se
Märk ansökan med "Lokalvårdare Norrköping.".
Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: cv@topstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Norrköping". Arbetsgivare Top Städ Service i Sverige AB
(org.nr 556539-4813)
602 13 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9591350