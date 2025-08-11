Lokalvårdare Norrgårdens förskola
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Förskolan Norrgården är belägen i natursköna Knivsta. Vår unika närhet till skog och natur ger fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse i vardagen, något vi ser som en viktig del av barnens lärande och välmående.
På Norrgårdens förskola arbetar vi med kooperativt lärande, där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att barn lär sig bäst tillsammans och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får komma till tals, utvecklas och utmanas på sin nivå.
Vi är en förskola med en varm och positiv atmosfär, där engagerade pedagoger och trygghet i skolan är grundläggande för barnens utveckling och lärande. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete och vi strävar efter att varje barn ska känna sig sedd, hörd och motiverad att lära och utvecklas.
I rollen som lokalvårdare ser du till att våra lokaler är rena, fräscha och välkomnande. Du arbetar strukturerat och självständigt men är också flexibel och beredd att hjälpa till med andra praktiska uppgifter vid behov. Din närvaro och ditt engagemang gör skillnad, du sköter om lokalerna inte bara med händerna, utan också med hjärtat.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har öga för detaljer. Du har erfarenhet av lokalvård och trivs i en miljö där det händer mycket. Eftersom förskolan är en levande plats där barn och personal rör sig dagligen, är det viktigt att du har en positiv inställning och tycker om att arbeta i en miljö där du får vara en trygg och vänlig vuxen.
På Norrgårdens förskola får du en arbetsplats där vi värnar om gemenskap och samarbete. Vi erbjuder en trivsam miljö där du får möjlighet att vara mer än en lokalvårdare du blir en del av förskolans hjärta.
Erfarenhet av lokalvård.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
