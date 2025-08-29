Lokalvårdare Mjölby
2025-08-29
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Lokalvårdsenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att hålla kommunens fastigheter rena och trivsamma. Vi sköter daglig städning och periodiskt underhåll, såsom maskinell golvvård, fönsterputs och storstädning, i ett sjuttiotal byggnader med fokus på skolor och förskolor.
Brinner du för service och att skapa rena, fräscha miljöer? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Daglig lokalvård samt periodiska insatser, lokalvård med skurmaskin och skötsel av städmaskiner/tvättmaskiner. Administrativt arbete såsom beställningar av material kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av städarbete och vi ser gärna att du har kunskaper om golvvård och storstädning. Det är meriterande om du har en städutbildning såsom SRY eller PRYL eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig. Grundläggande datakunskap för att kunna använda interna system är meriterande.
Du utför dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt och söker förbättringar i arbetet för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kvalité.
Viktiga egenskaper som vi värdesätter är god samarbetsförmåga, gästfokus och en hög servicekänsla. Det är även avgörande att du har god empatisk förmåga och är bra på att skapa goda relationer. Du ska ha lätt att samarbeta med både kunder, ledning och arbetskamrater. Som person är du serviceinriktad, tycker om att jobba i högt tempo och är en lagspelare.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vid en eventuell anställning måste utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Driftchef måltids- och lokalvårdsavdelningen
Andreas Karlström andreas.karlstrom@mjolby.se 010 - 234 62 30 Jobbnummer
9481610