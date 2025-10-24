Lokalvårdare med glädje, passion och servicekänsla
2025-10-24
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Motala
Lokalvårdare med glädje, passion och servicekänsla
Omfattning: 31,25 % (2,5 tim/dag, måndag-fredag, start kl. 05:00)
Plats: Norrköping
Start: Enligt överenskommelse
Om tjänsten
Vi söker dig som vill börja dagen tidigt och sprida glädje genom ett skinande rent resultat!
Som lokalvårdare hos oss är du en viktig del av verksamheten och bidrar till att våra kunder möts av en trivsam, fräsch och välkomnande miljö varje dag.
Arbetet utförs måndag till fredag med start kl. 05:00, 2,5 timmar per dag, vilket ger en sysselsättningsgrad på 31,25 %.
Vi söker dig som
Har passion för service och tycker om att göra det lilla extra
Är noggrann, pålitlig och positiv
Trivs med att arbeta självständigt men också ser dig som en del av ett team
Har förmåga att ta ansvar och skapa ordning och trivsel i miljöer du vårdar
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är din glädje i arbetet och viljan att göra skillnad!
Vi erbjuder
En trygg och trevlig arbetsplats där din insats verkligen uppskattas
Tydliga rutiner och god introduktion
Ett arbete som ger energi och stolthet - du ser resultatet av ditt arbete varje dag
Möjlighet att kombinera jobbet med studier, annat arbete eller fritidsintressen
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot att träffa dig som vill sprida glädje, passion och service i varje arbetsdag.
Skicka din ansökan till: cv@topstad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: cv@topstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare 31,25%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Top Städ Service i Sverige AB
(org.nr 556539-4813)
Fridhemsvägen 3 (visa karta
)
602 13 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9572390