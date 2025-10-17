Lokalvårdare med Driftansvar i Örebro

Qlnr I Örebro AB / Städarjobb / Örebro
2025-10-17


Lokalvårdare med driftansvar - bli en del av QLNR!
Vill du ha ett jobb där du får trygghet från dag ett, bra lön och chansen att växa i en arbetsmiljö där du är i fokus? Nu söker vi en lokalvårdare med driftansvar - en nyckelperson som vill kombinera praktiskt arbete med ansvar och utveckling.
Ingångslön: 27 968 kr/månad plus drifansvarstillägg Vi tycker att du ska känna dig värdefull redan från början.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får ett team som stöttar dig, en roll med inflytande och variation, och en arbetsdag där du verkligen gör skillnad.
Om rollenSom Lokalvårdare med driftansvar är du en viktig del av både det dagliga arbetet och företagets utveckling. Du ansvarar för att arbetet flyter på smidigt, att kvaliteten håller högsta nivå - och att både kunder och kollegor känner sig trygga.
I din roll kommer du bland annat att:

Ansvara för driftoptimering och samordna arbetet


Vara ute i produktionen och arbeta tillsammans med teamet


Ge stöd vid drift, upplärning av ny personal och felavhjälpning


Ha kontakt med kunder och säkerställa att de är nöjda


Upptäcka möjligheter till merförsäljning hos befintliga kunder


Vara en värdegrundsambassadör som bidrar till en positiv arbetskultur


Rapportera till driftchef (DC) och bidra i den dagliga planeringen


Arbeta flexibelt och vid behov ansvara för flera avdelningar

Vi söker dig som:
Har positiv energi, är noggrann och gillar att ta ansvar


Har god organisationsförmåga och trivs med att planera och samordna arbetet


Är självständig men också en lagspelare och tycker om att se andra utvecklas


Har B-körkort (krav) och pratar svenska


Har erfarenhet av lokalvård eller service - gärna i en roll med ansvar eller ledning

Vi erbjuder:
Heltidsanställning med trygg lön: 27 968 kr/månad plus driftansvarstillägg


Start omgående - vi behöver dig nu!


Utbildning, arbetskläder och företagsbil under arbetsdagen


Ett nära samarbete med driftchef och ledning


Stora möjligheter att växa och utvecklas inom QLNR

Varför QLNR?
Hos oss är det människorna som gör skillnaden. Vi tror på att en bra arbetsmiljö skapar både glada medarbetare och nöjda kunder. Därför satsar vi på dig, din utveckling och din framtid.
Redo att ta nästa steg?Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av QLNR-familjen - vi längtar efter att träffa dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qlnr I Örebro AB (org.nr 559389-8975), http://www.qlnr.se

Arbetsplats
Qlnr

Kontakt
Suzanne Karlsson
suzanne.karlsson@qlnr.se
0703-878282

Jobbnummer
9561913

