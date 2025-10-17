Lokalvårdare med Driftansvar i Örebro
2025-10-17
Lokalvårdare med driftansvar - bli en del av QLNR!
Vill du ha ett jobb där du får trygghet från dag ett, bra lön och chansen att växa i en arbetsmiljö där du är i fokus? Nu söker vi en lokalvårdare med driftansvar - en nyckelperson som vill kombinera praktiskt arbete med ansvar och utveckling.
Ingångslön: 27 968 kr/månad plus drifansvarstillägg Vi tycker att du ska känna dig värdefull redan från början.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får ett team som stöttar dig, en roll med inflytande och variation, och en arbetsdag där du verkligen gör skillnad.
Om rollenSom Lokalvårdare med driftansvar är du en viktig del av både det dagliga arbetet och företagets utveckling. Du ansvarar för att arbetet flyter på smidigt, att kvaliteten håller högsta nivå - och att både kunder och kollegor känner sig trygga.
I din roll kommer du bland annat att:
Ansvara för driftoptimering och samordna arbetet
Vara ute i produktionen och arbeta tillsammans med teamet
Ge stöd vid drift, upplärning av ny personal och felavhjälpning
Ha kontakt med kunder och säkerställa att de är nöjda
Upptäcka möjligheter till merförsäljning hos befintliga kunder
Vara en värdegrundsambassadör som bidrar till en positiv arbetskultur
Rapportera till driftchef (DC) och bidra i den dagliga planeringen
Arbeta flexibelt och vid behov ansvara för flera avdelningar
Vi söker dig som:
Har positiv energi, är noggrann och gillar att ta ansvar
Har god organisationsförmåga och trivs med att planera och samordna arbetet
Är självständig men också en lagspelare och tycker om att se andra utvecklas
Har B-körkort (krav) och pratar svenska
Har erfarenhet av lokalvård eller service - gärna i en roll med ansvar eller ledning
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med trygg lön: 27 968 kr/månad plus driftansvarstillägg
Start omgående - vi behöver dig nu!
Utbildning, arbetskläder och företagsbil under arbetsdagen
Ett nära samarbete med driftchef och ledning
Stora möjligheter att växa och utvecklas inom QLNR
Varför QLNR?
Hos oss är det människorna som gör skillnaden. Vi tror på att en bra arbetsmiljö skapar både glada medarbetare och nöjda kunder. Därför satsar vi på dig, din utveckling och din framtid.
Redo att ta nästa steg?Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av QLNR-familjen - vi längtar efter att träffa dig! Ersättning
