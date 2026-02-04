Lokalvårdare med administrativa uppgifter
2026-02-04
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och en satellitenhet i Granhult, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lokalvårdare med administrativa uppgifter till vår verksamhet i Granhult (i orten Gammelbo) tre mil norr om Lindesberg.
Arbetsrollen som lokalvårdare med administrativa uppgifter innebär att du kommer ha omväxlande arbetsuppgifter i form av ansvarar för att den fysiska miljön är ren och trivsam, i kombination med uppgifter som innebär administrativt stöd och service utifrån förekommande uppgifter och behov som ibland man uppstå med korta tidsfrister i verksamheten. Fördelningen är ca 40% lokalvård och 60% administration. Arbetsuppgifterna kan uppkomma på uppdrag av administratör som har sin placering i verksamheten eller på uppdrag av chefer. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga, är flexibel, noggrann och serviceinriktad. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av följande:
• Städning av kontor, matsal, skolsalar, gemensamhetsutrymmen, toaletter, golvvård, m.m.
• tömma sopor och frakta bort emballage
• sköta växter och hantera städutrustning
• utföra post och inköpsärenden
• packa upp beställda varor
• tilldela avdelningspersonalen behörigheter i administrativa system
• ansvar för tjänstekläder. m.m.
Med tiden kan ytterligare administrativa uppgifter tillkomma beroende på verksamhetens behov.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård och administration alt. service. Du trivs med att ta initiativ, ser vad som behöver göras och tar tag i uppgifter. Du har ett öga för detaljer, planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt och trivs med att arbeta självständigt. Arbetet kräver också att du har god samarbetsförmåga, hög arbetsmoral, är flexibel, noggrann och sericeinriktad.
För oss är det viktigt att du har en vilja att lära och utvecklas i din roll.
Du ska även:
• slutfört en gymnasieutbildning.
• behärska det svenska språket.
• ha B-körkort.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, under dagtid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Du är välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 februari 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse
Facklig företrädare SACO-S
Henrik Isgren henrik.isgren@stat-inst.se 010-453 4023 Jobbnummer
