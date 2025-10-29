Lokalvårdare/måltidsbiträde, kombitjänst Malevik förskola & Kullaviksskolan
2025-10-29
Om du är intresserad av ett varierande arbete med mycket kundkontakt kan detta vara något för dig! Vi gör nytt och rekryterar dig som vill kombinera lokalvårdsarbete på en förskola med att servera mat på en skola.
Rollen som lokalvårdare och måltidsbiträde hos oss
På Maleviks förskola kommer du att starta din dag med lokalvård. Förskolan är uppdelad på två hus med cirka 80 barn och uppdraget innebär städ av förskolans lokaler. Här arbetar du självständigt för en hållbar lokalvård.
På Kullaviksskolan fortsätter du dagen efter du tagit dig dit och haft rast, här arbetar som du måltidsbiträde med servering i skolmatsalen. Kullaviksskolan är en F-9 skolan med dryga 700 elever. Här kommer du att ingå i arbetsgrupp med måltidsbiträden, en kock och en arbetsledare. Arbetsuppgifterna är varierande och du får göra allt som har med servering av lunch och mellanmål att göra.Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Du är noggrann och engagerad i både köks- och städuppgifter, med en stark känsla för service. Du arbetar strukturerat och kreativt, och trivs med att hitta snabba lösningar på utmaningar. Dessutom är du flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team, där du bidrar med både samarbetsvilja och positiv energi. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har B-körkort
- dokumenterad erfarenhet och/eller utbildning inom lokalvård
- dokumenterad erfarenhet och/eller utbildning inom restaurang/storkök
Läs gärna mer om oss
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning semestertjänst på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vi har flextidsavtal och det finns möjlighet att påverka dina arbetstider när verksamheten tillåter.
Hos oss får du:
- En varierad arbetsdag med både köks- och städuppgifter
- Ett nära samarbete i ett engagerat team
- Möjlighet att bidra till en trivsam och ren förskole/skolmiljö
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 november. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
