Lokalvårdare Kontorsstädning I Ystad
Marlins Städ i Malmö AB / Städarjobb / Ystad Visa alla städarjobb i Ystad
2026-06-22
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Vi söker dig som bor i Ystad och har erfarenhet av städning, är självgående och noggrann.
Du skall behärska det svenska språket i tal & skrift, vara kund medveten och god arbetsmoral.
Arbetet innebär kontorsstädning hos en av våra företagskunder i Ystad.
Tjänsten är deltid 5h/veckan vardagar kvällstid 17.00-18.00.
Eller 15.00-16.00
Passar bäst som extra arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: info@marlins.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare i Ystad". Arbetsgivare Marlins Städ i Malmö AB
(org.nr 559363-3059)
271 23 YSTAD Arbetsplats
Ystad Jobbnummer
9973810