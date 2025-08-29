Lokalvårdare inom renrum - Staffanstorp och Lund
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.
Har du tidigare erfarenhet av lokalvård inom renrum? Beskriver dina bekanta dig som en lugn och noggrann person? Bor du i Staffanstorp eller Lund? Eller kan tänka dig att arbeta där?
PIMA utökar nu sitt härliga team med ytterligare en lokalvårdare för att stärka upp och sköta lokalvården hos vår företagskund i Lund och Staffanstorp.
För att arbeta tillsammans med oss är det viktigt att du är pigg, lugn och noggrann. Vidare är det viktigt att du har ett öga för detaljer och brinner för kvalitet, detta då vi alltid strävar efter att leverera en högklassig service!Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med städning av renrum hos två av våra kunder där arbetet sker i olika zooner med olika renhetsklass och regler. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och god hygien, detta eftersom du kommer att arbeta med städning av mikroorganismer och partiklar. Arbetet I arbetet kommer du behöva bära specialutrustning vilket bland annat innefattar overall, munskydd, glasögon etcetera.
Vi ser att du som ansöker
- Har tidigare erfarenhet av arbete i renrum
- Är noggrann och lugn
- Kommunicerar obehindrat i svenskt eller engelskt tal och skrift för att kunna kommunicera och läsa instruktioner
- Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
Meriterande
- Diplom/intyg på avklarad renrumsutbildning
- Diplom/intyg på avklarad lokalvårdsutbildning/SRY/PRYL eller liknande
- B-körkort och tillgång till bil
Vi förstår att ingen är perfekt, uppfyller du de flesta kraven så ser vi fram emot även din ansökan! Urvalsprocessen sker löpnade, därav kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Anställningsvillkor
- Deltidsanställning
- Arbetstid : 07:30-11:00 måndagar + 15:00-21:00 mån-fre
- Möjlighet till utveckling genom vår digitala utbildningsplattform
- Friskvårdsbidrag
- Start omgående
- Lön enligt kollektivatal Fastighets serviceentreprenad Ersättning
