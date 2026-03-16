Lokalvårdare i Västerås

Jobbklar Sverige AB / Städarjobb / Västerås
2026-03-16


Visa alla städarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbklar Sverige AB i Västerås, Uppsala, Örebro, Solna, Stockholm eller i hela Sverige

På uppdrag av vår kund söker vi på Jobbklar två engagerade och noggranna lokalvårdare till Västerås med omnejd.
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs med ett självständigt arbete där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-03-16

Om tjänsten
Som lokalvårdare kommer du främst att arbeta med:
Hemstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
Kontorsstädning
Städning på förskolor

Arbetet sker hos både privatpersoner och företag inom Västmanlands län.
Arbetstider och omfattning
Garanterad arbetstid: minst 30 timmar per vecka
Vanliga arbetstider: 08.00-16.00
Vissa dagar kan vara längre, t.ex. 08.00-18.00, följt av kortare arbetsdag
En lördag per månad kan förekomma
Tillsvidare eller långsiktig anställning enligt överenskommelse

Vi erbjuder
Timlön enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag 2 000 kr per år
Trygg anställning med garanterad arbetstid
Trevligt och stöttande team
Varierat arbete med stort eget ansvar

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande och vi kan anställa 2 personer omgående.

Om du är intresserad av att arbeta som lokalvårdare och har förmågan att utföra uppgifterna på ett noggrant och effektivt sätt, är du välkommen att skicka in din ansökan via Jobbklars hemsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Jobbklar Sverige AB (org.nr 556270-1630), http://www.jobbklar.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jobbklar Västerås

Kontakt
Sama Majid
sama.majid@jobbklar.se

Jobbnummer
9798505

Prenumerera på jobb från Jobbklar Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbklar Sverige AB: