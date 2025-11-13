Lokalvårdare i privata bostäder - Hemfrid Motala
2025-11-13
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Haninge
Join our team - We're looking for new service workers in Motala!
Are you looking for a job where you make a real difference in people's everyday lives? Do you enjoy working independently, delivering excellent service, and leaving a home sparkling clean? Then we'd love to meet you!
Your profile
At Hemfrid, we're passionate about making everyday life easier for our customers - and we're looking for someone who shares that passion. You are:
Independent and responsible
Detail-oriented and thourough
Punctual, positive and service-minded
A people person who enjoys helping others
About the role
As a service worker at Hemfrid, you are responsible for creating a clean and welcoming home environment for our customers. You work independently and take full responsibility for customer satisfaction.
Your tasks include:
Vacuuming and dusting.
Mopping floors and cleaning surfaces.
Strengthening, folding, and washing clothes.
Changing bedsheets and making the bed.
Give the customer's home that little extra touch.
We're looking for someone who:
Have previous experience from a service profession.
Speak and understand basic Swedish or English.
Be able to work flexible hours, Monday - Friday, between 8 - 17.
It is a strong merit if you have worked as a home cleaner, housekeeper, or equivalent before. It's also advantageous if you have a valid B driving license.
What we offer
Our goal is clear - we want to be the best employer in the industry. We believe our employees are the heart of the company, and we are dedicated to providing good working conditions.
We offer:
Fixed salary every month
A permanent position with a 50-75 % employment rate.
Collective agreement and favorable terms of employment.
Liability insurance, health insurance, and pension insurance.
Wellness allowance.
Training in home cleaning, with a focus on your development.
Great career opportunities and growth within Hemfrid.
Free mobile subscription.
One of Sweden's greatest teams of colleagues from all over the world.
About Hemfrid
We are Sweden's leading provider of household services. Our mission is to simplify life for our customers - through cleaning, laundry, moving services, gardening, and more. At Hemfrid, we work as a team to offer top-quality services that truly improve quality of life.
What happens next?
Please note that a background check is part of the process.
Curious about where we're hiring? Discover all our locations here!
Welcome to Hemfrid!
Bli en del av vårt team - vi söker efter nya servicemedarbetare i Motala!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad i människors vardag? Tycker du om att arbeta självständigt, ge god service och lämna ett hem skinande rent? Då vill vi gärna träffa dig!
Din profil
Hos Hemfrid brinner vi för att förenkla vardagen för våra kunder - och vi söker dig som delar den passionen. Du är:
Självständig och ansvarsfull
Noggrann med ett öga för detaljer
Punktlig, positiv oh serviceinriktad
En person som gillar att arbeta med människor
Om jobbet
Som servicemedarbetare hos oss ansvarar du för att skapa trivsel i våra kunders hem genom noggrant utfört städarbete och hög servicenivå. Du arbetar självständigt och har ett eget ansvar för att dina kunder är nöjda.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Dammsugning och dammtorkning.
Moppning och rengöring av ytor.
Strykning, vikning och tvätta kläder.
Byta lakan och bädda.
Ge det där lilla extra till kundens hem.
Vi ser gärna att du:
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke.
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska.
Kunna arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, mellan 8 - 17.
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska. Även meriterande om du har ett giltigt B-körkort.
Det här får du hos oss
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare - därför satsar vi stort på våra medarbetare. Hos oss får du trygghet, utveckling och en härlig gemenskap.
Vi erbjuder dig bland annat:
Samma fasta lön varje månad
En tillsvidareanställning med 50- 75 % sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling.
Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid.
Gratis mobilabonnemang.
Ett av Sveriges härligaste team med kollegor från hela världen.
Om Hemfrid
Vi är Sveriges ledande företag inom tjänster i hemmet. Vårt uppdrag är att göra vardagen enklare för våra kunder - genom allt från städning och tvätt till flytt, trädgårdsarbete och enklare hantverk. Hos oss jobbar människor som brinner för service och som tillsammans skapar livskvalitet.
Så här går det till
Vi genomför en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Nyfiken på var vi söker personal? Upptäck alla områden här!
Välkommen till Hemfrid!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9602587