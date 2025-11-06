Lokalvårdare i Mjölby #jobbjustnu

Top Städ Service i Sverige AB / Städarjobb / Mjölby
2025-11-06


Är du vår nästa stjärna i Mjölby?
Vi på Top Städ söker nu fler engagerade och självgående medarbetare till vårt härliga team! Är du en person som är proaktiv, lyhörd och letar efter ett extrajobb med stor flexibilitet? Då vill vi gärna höra från dig!
Om tjänsten:
Ca 5 timmar per vecka

Dagtid, endast vardagar (ingen helg)

Start: Omgående

Lön enligt kollektivavtal

Milersättning utgår vid behov av bil i tjänsten

Vi söker dig som:
Är noggrann och tar ansvar
Trivs med att arbeta självständigt
Har ett positivt bemötande mot kunder och kollegor
Ansök nu!
Skicka ditt CV till: cv@topstad.se
Märk gärna mejlet med "Mjölby - Extrajobb"
Vi ser fram emot att höra från dig!
#jobbjustnu #extrajobb #mjölbyjobb #topstäd

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: cv@topstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mjölby #jobbjustnu".

Arbetsgivare
Top Städ Service i Sverige AB (org.nr 556539-4813), http://www.topstad.se
595 51  MJÖLBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9591281

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Top Städ Service i Sverige AB: