Lokalvårdare i Mjölby #jobbjustnu
Top Städ Service i Sverige AB / Städarjobb / Mjölby
2025-11-06
Är du vår nästa stjärna i Mjölby?
Vi på Top Städ söker nu fler engagerade och självgående medarbetare till vårt härliga team! Är du en person som är proaktiv, lyhörd och letar efter ett extrajobb med stor flexibilitet? Då vill vi gärna höra från dig!
Om tjänsten:
Ca 5 timmar per vecka
Dagtid, endast vardagar (ingen helg)
Start: Omgående
Lön enligt kollektivavtal
Milersättning utgår vid behov av bil i tjänsten
Vi söker dig som:
Är noggrann och tar ansvar
Trivs med att arbeta självständigt
Har ett positivt bemötande mot kunder och kollegor
Ansök nu!
Skicka ditt CV till: cv@topstad.se
Märk gärna mejlet med "Mjölby - Extrajobb"
Vi ser fram emot att höra från dig!
#jobbjustnu #extrajobb #mjölbyjobb #topstäd
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: cv@topstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mjölby #jobbjustnu".
(org.nr 556539-4813), http://www.topstad.se
595 51 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9591281