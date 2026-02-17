Lokalvårdare i Malmö (Heltid 100 %)
Malmö Maids and Home Services AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-02-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Maids and Home Services AB i Malmö
Professionell Lokalvårdare till Malmö:
Malmö Maids & Home Services AB är ett växande städföretag i Malmö med högt kundbetyg och starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi erbjuder professionella städtjänster till både privatpersoner och företag.
Vi söker nu två erfarna lokalvårdare som vill arbeta heltid i Malmö med omnejd. Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och som trivs med att arbeta självständigt hos kunder.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos Malmö Maids arbetar du självständigt ute hos våra kunder och ansvarar för att leverera professionell städning med hög kvalitet.
Arbetet kan bland annat inkludera:
• Hemstädning
• Kontorsstädning
• Storstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputsning
• Trappstädning
• Barnpassning vid behov
Du arbetar med stort eget ansvar och förväntas hålla hög standard i alla uppdrag.
Viktig information om tjänsten
Detta är en heltidsanställning på 100 %. Städarbete är fysiskt krävande och kräver energi, fokus och god arbetskapacitet.
Vi förväntar oss därför att du inte har andra åtaganden som påverkar din tillgänglighet eller arbetsprestation.
Om du studerar, exempelvis SFI, får det inte påverka arbetstider, tillgänglighet eller arbetsinsats.Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, punktlig och noggrann. Du är van vid att arbeta självständigt och har en stark känsla för kvalitet.
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• 2 till 4 års erfarenhet av professionell städning
• God arbetsmoral och ansvarstagande
• Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
• Professionellt bemötande mot kunder och kollegor
• Utdrag ur belastningsregistret innan anställning
Transport
Körkort och tillgång till bil är meriterande. Om du inte har körkort och bil måste du vara villig att resa mellan kunder med kollektivtrafik.
Språkkrav
• Engelska krävs
• Tagalog är meriterande
• Svenska är meriterande
Vi erbjuder våra anställda
Malmö Maids har som mål att vara en trygg och professionell arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
Vi erbjuder:
• Heltidstjänst med fast månadslön
• 6 månaders provanställning
• Tjänstepension
• Försäkringar och trygga arbetsvillkor
• Friskvårdsbidrag 400 kr per månad
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
• Trevliga kollegor och professionell arbetsmiljö
• Gratis bussbiljett och bonusar
Vill du bli en del av Malmö Maids?
Skicka in din ansökan redan idag!
OBSERVERA!: Vi tar ENDAST emot ansökningar via vårt ansökningsformulär. Ansökningar via e post behandlas inte.
Ansök ENDAST här:https://form.jotform.com/260457309486061
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://form.jotform.com/260457309486061 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Maids and Home Services AB
(org.nr 559231-8322)
Nordlinds väg 95, malmö (visa karta
)
217 73 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Maids & Home Services AB Jobbnummer
9746255