Lokalvårdare i Köping
Proffas i Mälardalen AB / Städarjobb / Köping Visa alla städarjobb i Köping
2026-07-20
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Lokalvårdare till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.
Om anställningen
Vi söker lokalvårdare i Köping.
Städning hos kund 4,5 timmar om dagen måndag-fredag. Tjänsten är en tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Tillträde i augusti.
Vi söker dig som är noggrann och kan ta eget ansvar och klarar av att arbeta självständigt. Det är av betydelse att du känner stolthet och förstår värdet av att arbeta som lokalvårdare.
Vi ser gärna att du trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete, och att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet av lokalvård är ett krav.
Det är meriterande om du har SRY-utbildning.
Meriterande
• Erfarenhet av olika typer av städning som kontorsstädning, hemstädning, fönsterputs, flyttstädning.
• Städutbildning PRYL, SRY-yrkesbevis eller liknande.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning 56%
Kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring.
Om tjänsten och dig
Tjänsten är städning hos kund i Köping. Du är serviceinriktad och tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem. Du är positiv som person och uppskattar högt tempo.
Du kommer arbeta nära kunden och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Övrig information
Intervjuer hålls löpande.
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: rekrytering@proffas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk med "Köping lokalvård"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Proffas i Mälardalen AB
(org.nr 559021-5702)
731 30 KÖPING Jobbnummer
10007131