Lokalvårdare/Hemservice - Staaf's Fönsterputs & Städ AB - Städarjobb i Skellefteå

Prenumerera på nya jobb hos Staaf's Fönsterputs & Städ AB

Staaf's Fönsterputs & Städ AB / Städarjobb / Skellefteå2021-04-13Nu söker vi medarbetare till vårt företag!Arbetstiderna är varierande, möjligheten finns att välja allt från deltid/timmar till heltid, även helgjobb och kvällsjobbAllt utifrån hur våra uppdrag ser ut för tillfället.Skriv gärna i ansökan om eventuella önskemål.Körkort är ett krav, bra om du har tillgång till egen bil men inte ett krav. Erfarenhet av lokalvård är ett plus, vi ger även internutbildning.Vi tillsätter tjänster löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligtOBS! Glöm ej ange telefonnummer i ansökan samt mailadressFast månads-vecko eller timlön.Omfattning: Deltid (50%-100%)Varaktighet: 6 månader eller längreAnställningsform: Tillsvidare-eller tidsbegränsad anställningAntal jobb : 32021-04-13Ingen arbetslivserfarenhet krävsSpråk:Krav : SvenskaMeriterande: EngelskaKörkort: BAnsökan skickas till:Endast ansökningar via mail!Sista dag att ansöka är 2021-05-13Staaf's Fönsterputs & Städ ABMorögatan, 1793139 Skellefteå5689420