Lokalvårdare, heltid
J.a. Service Arenaspecialisterna AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J.a. Service Arenaspecialisterna AB i Stockholm
Vill du arbeta i ett växande serviceföretag där kvalitet, ansvar och struktur står i fokus?
J.A Service AB är ett lokalvårds- och serviceföretag som levererar tjänster till företag, kontor, event och offentliga miljöer. Vi söker nu en engagerad lokalvårdare som vill vara en viktig del av vårt team och bidra till att våra kunder alltid möts av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Det här är en roll för dig som trivs med stort eget ansvar och uppskattar ett varierat arbete. Du kommer att planera din arbetsdag själv, ansvara för dina uppdrag och säkerställa att varje kund får en serviceupplevelse i toppklass.
Arbetet består av både praktiskt lokalvårdsarbete och administrativa uppgifter, vilket innebär att du behöver vara strukturerad och ha god ordning på planering, dokumentation och kundkommunikation.Dina arbetsuppgifter
Lokalvård hos företag och kommersiella kunder
Kvalitetssäkring av utförda arbeten
Planering och administration av dina uppdrag
Kundkontakt och löpande återkoppling
Rapportering och dokumentation
Ansvara för material, utrustning och att rutiner följs
Vi söker dig som
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är strukturerad och tycker om ordning och planering
Är flexibel och trivs med varierande arbetsdagar
Är självgående och tar stort eget ansvar
Har en hög servicenivå och ett professionellt bemötande
Är lösningsorienterad och ser möjligheter istället för problem
Har god datorvana och känner dig bekväm med administrativa arbetsuppgifter
Har B-körkort (meriterande eller ett krav beroende på tjänstens upplägg)
Vi erbjuder
En varierande tjänst med stort eget ansvar
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag
Trevliga kollegor och en familjär arbetsmiljö
Frihet under ansvar
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
Om J.A Service
J.A Service är ett växande lokalvårds- och serviceföretag som levererar tjänster med hög kvalitet till företag, event och offentliga miljöer. Med över 30 års samlad erfarenhet bygger vi långsiktiga kundrelationer genom noggrannhet, flexibilitet och ett stort engagemang i varje uppdrag.
Hos oss blir du en del av ett team där kvalitet, ansvar och samarbete står i centrum. Vi tror på frihet under ansvar och ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas, ta egna initiativ och göra verklig skillnad – både för våra kunder och för företaget. Oavsett om vi arbetar med lokalvård, service eller logistik är vårt mål alltid detsamma: att leverera en upplevelse som överträffar kundens förväntningar
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Skicka in din ansökan här via platsbanken eller via mail.
E-post: Marcus@jaservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J.a. Service Arenaspecialisterna AB
(org.nr 556368-1310) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Börjel Marcus@jaservice.se 0704995411 Jobbnummer
10009463