Lokalvårdare Helsingborg
Jobbpunkten AB / Städarjobb / Helsingborg
VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Helsingborg och närliggande områden.
Vi söker lokalvårdare till uppdrag hos våra samarbetspartners i Helsingborg. Arbetet kräver noggrannhet och ansvar.

Dina arbetsuppgifter
Städning av lokaler
Daglig lokalvård
Säkerställa god hygienstandard

Kravprofil för detta jobb
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande
Noggrann och självständig
Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom lokalvård?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
