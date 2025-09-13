Lokalvårdare / frukostvärdinna
Skinnargården Fastighets KB / Städarjobb / Kalmar Visa alla städarjobb i Kalmar
2025-09-13
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skinnargården Fastighets KB i Kalmar
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige
Vi söker en glad och engagerad person som är intresserad av göra ett bra jobb. Du gillar att skapa ordning och reda och har ett sinne för detaljer.
Du får ha hand om tvätt, strykning, enklare städning och ordna med frukost.
Du ska kunna jobba både självständigt och med andra. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Det är en tjänst som kan vara mellan 5-10 tim/vecka. Arbetstiderna är flexibla och du kan påverka ditt schema så det passar dina övriga tider. Vi kommer inom kort öppna ett bed and breakfast i Kalmar samt med lokalvård i vissa av våra övriga fastigheter i Kalmar.
För boende utanför Kalmar så kan ev möblerad lägenhet tillhandahållas om så önskas. Körkort B är meriterande men inget krav.
Vi välkomnar även sökande med någon form av anställningsstöd, om du ev har det så kan du ange det också i ansökan.
Ansökan per e-post.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: fastighetskb@live.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FE-2268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnargården Fastighets KB Arbetsplats
Fastighets KB Jobbnummer
9507393