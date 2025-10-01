Lokalvårdare för golvvård storstäd
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2025-10-01
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker en engagerad och positiv medarbetare som brinner för service. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Lokalvårdare/Golvvårdare på ISS!
Till vår verksamhet i Skövde söker vi en positiv och engagerad lokalvårdare med fokus på golvvård och fönsterputs som vill vara med och bidra hos våra kunder runt om i Skaraborg.
Om rollen
Som lokalvårdare har du en viktig roll i att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler genom att skapa en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för de anställda och alla besökare.
Du ska ha en god social förmåga samt en jordnära och ödmjuk framtoning. Du arbetar främst med städning i olika lokaler, bland annat kontor, vårdcentraler och butiker, men det kan även förekomma andra arbetsuppgifter som till exempel fönsterputs.
• Tjänsten är en allmän visstidsanställning
• Sysselsättningsgrad: 100 %
• Period: start omgående
• Placeringsort: du utgår ifrån Skövde
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta olika tider främst tidig morgon, samt ibland helg och kvällar beroende på när golvvård behöver utföras. Du ska även vara serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och ha ansvarskänsla. Arbetet är omväxlande och arbetstiderna är varierande allt från tidig morgon till kvällar och helger.
Utbildning SRY samt Golvvårdsutbildning eller liknande är meriterande
• Krav: Körkort och tillgång till bil i tjänsten
• Det är viktigt att du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
• Kunskap om golvvård samt storstäd.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 12/10. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt. I din ansökan bifogar du CV och personligt brev.
På grund av GDPR så tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
