Lokalvårdare, fönsterputsare
2026-04-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vi på Städkompaniet i Karlstad söker nu medarbetare!
Vi är det lilla företaget med personlig service.
Vi söker dig som är passionerad i ditt arbete, kan arbeta självständigt och tar eget ansvar. Du utför städuppdragen med känsla och stor noggrannhet.
Som lokalvårdare hos oss kommer du att få utföra kontorsstädning, byggstädning, fönsterputs, flyttstädning, sanering, hemstädning samt att vara med och packa ner och tömma dödsbon, m.m.
Dina personliga egenskaper: Ansvarsfull, positiv och självständig. Du har en förmåga att hitta lösningar och se möjligheter i olika situationer. Du har god fysik och ett glatt humör.
Körkort är ett KRAV för att kunna ta dig mellan jobben!
Du ska ha MYCKET goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
I dagsläget söker vi en person som kan jobba när det behövs och det är "timanställning" som är aktuellt men om det fungerar bra kan det på sikt bli en fast anställning. Vi uppskattar att du kommer att jobba mellan 50-100%.
Hoppas detta låter intressant och att du vill bli en del av teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Skriftligt
E-post: info@stadkompanietkarlstad.se Arbetsgivare DS Invest Group Bemanning AB
(org.nr 559440-0789), https://www.stadkompanietkarlstad.se/
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DS Invest Group Bemanning AB/Städkompaniet i Karlstad AB Kontakt
VD
Daniel Stolt info@stadkompanietkarlstad.se Jobbnummer
9840886