Lokalvårdare/Flyttkarl.

Flyttförmedlingen I Kronoberg AB / Städarjobb / Växjö
2026-07-25


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OBS!
Läs innan du ansöker.
Vi söker personer som har ett genuint intresse av att arbeta. Skicka därför endast in en ansökan om du uppfyller ovanstående krav och är seriöst intresserad av tjänsten.
Observera att om en ansökan innehåller medvetet felaktiga eller vilseledande uppgifter kan detta, när det är motiverat och i enlighet med gällande regler, komma att rapporteras till berörda myndigheter.
Vi söker en medarbetare som kan arbeta både som flyttkarl och lokalvårdare. Arbetet är varierande och innefattar såväl flyttuppdrag som städning hos privatpersoner och företag.

Publiceringsdatum
2026-07-25

Dina arbetsuppgifter
Flyttstädning och övrig lokalvård
Flytthjälp
Packning och montering vid behov
Övrigt

Kvalifikationer
God fysik och arbetsvilja
Ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och i team
B-körkort

Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha möjlighet att anställas med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Ange gärna i din ansökan vilket anställningsstöd du omfattas av.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@flyttformedlingen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "anställningsstöd".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flyttförmedlingen I Kronoberg AB (org.nr 559266-5698), https://flyttformedlingen.se/
Arabygatan 37 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10011475

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