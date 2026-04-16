Lokalvårdare Falu lasarett Dag/kväll
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera service tjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden såsom fastighetsdrift, kost och måltid, logistik, lokalvård, tvätteri och vårdnära service. Vår ambition är att skapa förbättring- och utvecklingskultur där vi tillsammans är bäst på att varje dag bli lite bättre.
Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega till vårt härliga team på Falu lasarett?
Vi söker en lokalvårdare till vårat team som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor ska bemötas. Inom Regionservice lokalvård kommer du att arbeta i vårdmiljö och utföra lokalvård inom regelmässig, smitt och slutstädning. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande och ställer höga krav på din förmåga att ta egna initiativ.
Dag/kväll
Du kommer ingå i en grupp om åtta stycken personer som är bemannade mellan 06-21.30 mån-fredag. Din arbetstid är varierande och kommer vara förlagd 06-14.30 när du jobbar dag och 13-21.30 när du jobbar eftermiddag/kväll. På dag passet utför vi lokalvård på bland annat några av sjukhusets alla mottagningar samt operation och röntgenavdelning. På eftermiddag/kvällspasset utför vi främst slutstädningar på operationssalar på Falu lasarett men även andra lokaler som vi inte kommer in i under dagen.Kvalifikationer
Som person är du social och utåtriktad. Att vara delaktig och intresserad av att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du är ansvarsfull, har en vilja att lära dig olika områden inom serviceområdet och trivs i ett arbete som innehåller många varierande arbetsuppgifter. Att planera och flexibelt ställa om mellan olika arbetsmoment och uppgifter känns naturligt för dig. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete där nöjda patienter och kunder är i fokus. Samarbete och bra relationer med dina kollegor är viktigt för dig i din vardag. Vi söker dig som är serviceinriktad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Du genomför eller har genomfört en gymnasial utbildning inom exempelvis hotell- och restaurang, turismnäring, vård eller liknande
Erfarenhet ifrån andra serviceyrken såsom hotell- och restaurang, lokalvård eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Du har lätt för att uttrycka dig i svenskt tal och skriftSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Rekryterande chef
Johan Olsson johan.a.olsson@regiondalarna.se Jobbnummer
9858309