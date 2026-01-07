Lokalvårdare/ekonomibiträde
2026-01-07
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, är en internationell internatskola som drivs i stiftelseform via Sigtuna Skolstiftelse, och vars rötter sträcker sig tillbaka till 1920- talet. Skolan har idag ca 550 elever; elever som bor på skolan, internatelever, samt elever som bor hemma och kommer från närliggande orter, dagelever. Skolan bedriver undervisning på såväl svenska som internationella studieprogram; gymnasium samt IB-programmen MYP, CP och Diploma. Detta innebär att skolan bär både en svensk och internationell kultur. På skolan finns det i dagsläget elever från ca 45 olika länder.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lokalvårdare/ekonomibiträde
Tjänsten som lokalvårdare/ekonomibiträde kräver att du är serviceinriktad och är mån om att hålla hög kvalitet i det arbete du utför.
Du samverkar med övrig personal kring samtliga skollokaler och elevhem.
Det är mycket viktigt att du ger alla ett bra bemötande, både elever, kollegor och föräldrar.
Vi vill att du har ett helhetsperspektiv, är positiv och ser möjligheter.
Du måste kunna prioritera utifrån varierande förutsättningar och arbetet kräver ett stort eget ansvar.
Då arbetet som lokalvårdare/ekonomibiträde är fysiskt krävande ser vi att du har god hälsa. Eftersom vi är en internationell internatskola talar vi både svenska och engelska.Kvalifikationer
Merit:
En merit är om du har kunskaper inom golvbehandling och underhåll samt fönsterputs.
Det är även meriterande om du innehar B-körkort.
Som person är du stresstålig, flexibel och strukturerad. Du har lätt att skapa relationer med människor och är serviceinriktad. Du trivs med ansvar och har en lösningsorienterad syn samt har en förmåga att prioritera och planera ditt arbete. Vidare är du handlingskraftig med sunt förnuft och stämmer av med dina närmaste chefer vid viktigare beslut. Du har en förmåga att ta eget ansvar och kvalitet är viktigt för dig.
ÖVRIGT
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och innan anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden, sista ansökningsdagen är den 31 januari 2026. Tillträde till tjänsten sker så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan via denna länk.
För frågor angående tjänsten, vänligen kontakta: Marzena Maguda, koordinator för lokalvård och ekonomibiträden, tel 070-4506089. Gå gärna in på vår hemsida: www.sshl.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sigtunaskolan (sshl), Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (sshl)
Marzena Maguda marzena.maguda@sshl.se
