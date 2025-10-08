Lokalvårdare, deltid, 2 platser
2025-10-08
Vi söker en person som vill bidra till att våra kunder får en välstädad och trevlig arbetsplats. Vi vill anställa personer som tycker om att städa och som tar stort ansvar för att utföra arbetsuppgifterna så bra som möjligt.
Vi är en arbetsgivare som tar hand om vår personal och har kollektivavtal.
Vi behöver anställa två personer som kan arbeta deltid, 50% från kl 06:00 på morgonen.
De flesta kunder är företagskunder men det kan även bli städning i privata hem.
Det är en fördel om du innehar B-körkort.
Välkommen att skicka in din ansökan, vi ser fram emot den!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: f.medin@qco.se
Detta är ett deltidsjobb.

Q & Co STÄD AB
Djäknegatan 5
201 24 MALMÖ
201 24 MALMÖ Arbetsplats
Q & CO STÄD
HR/Driftschef
HR/Driftschef
Fredric Medin
f.medin@qco.se
0705090533
