Exiso AB / Städarjobb / Linköping2021-06-30Exiso AB startade 1990 och har växt organiskt sedan dess och omsätter idag ca 80 miljoner. Under de senaste tre åren har Exiso expanderat kraftigt i många olika städer från Borlänge till Stockholm till . Vi har delat in Sverige i fyra olika distrikt och söker nu lokalvårdare/städare med inriktning butiksstäd till LINKÖPING - Ullstämma. Totalt är det 1 deltidstjänst med ca 50% i omfattning. Arbetstider är schemalagda och är förlagda från 06.00- 10.00 på morgonen - måndag tom lördag. Sommarvikariatet gäller veckor 27 TOM 28 ! Det kan erbjudas mer timmar vid intresse.Ansökan per e-post jobb@exiso.se Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av lokalvård och är van att köra kombi städmaskin. Viktigt att du är punktligt och kan kommunicera då språket är mycket viktigt av säkerhetsskäl. Eftersom arbetstider är förlagda från 06.00 ,kan det saknas allmän kommunikation så tidigt, och därför måste du själv kunna ta dig till jobbet.Viktigt att du märker ansökan och e-post (ämnesraden) med LOKALVÅRD BUTIK LINKÖPING 21-7.KORT SVARSTID - kontakta oss gärna per telefon om du uppfyller alla krav.Kollektivavtal finns2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-02Exiso AB5839476