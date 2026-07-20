Lokalvårdare, Bemanningsenheten gemensam service
Kristianstads kommun / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-07-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Nu söker vi dig som vill arbeta med hög städkvalitet på bemanningsenheten.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som lokalvårdare ansvarar du självständigt för daglig städning, storstädning och specialstädning enligt kommunens städinstruktion. Arbetet genomför du under dagtid, klockan 06:00-14:30. Du arbetar på förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen, för att täcka upp under ordinarie personals frånvaro.
Du kan arbeta ensam eller i ett arbetslag beroende på hur verksamheten ser ut. Du har nära kontakt med områdets samordnare gällande lokalvård, inköp med mera. Du har även daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som du städar. Arbetet kan ibland vara fysiskt tungt. Vi använder Time Care Pool som bokningssystem för dina arbetspass.
Vem söker vi?
Du som söker har godkänd gymnasieexamen och det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning till exempel SRY, PRYL eller liknande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som lokalvårdare. Kunskap om städutrustning och rengöringsmedel som används i lokalvården är meriterande.
Du behöver ha grundläggande datorkunskaper och kan använda mail och mobiltelefon i ditt arbete. Vidare kan du uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då kommunikation ingår i arbetet. Du ska kunna läsa och förstå städinstruktioner samt ritningar för att hitta och organisera arbetet inom de olika städobjekten. Du som söker till oss har B-körkort med tillgång till bil.
Arbetet är till stor del självständigt och kräver därför att du tar ansvar för de städobjekt du tilldelats. Du behöver vara flexibel eftersom du bokas på uppdrag vid frånvaro. Du kommer i kontakt med många människor och det är viktigt att du har en god kommunikation med de verksamheter vi servar. Du kan planera dina dagar utifrån instruktioner och tidigare erfarenheter, du har förmåga att prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god fysik och är rörlig i kroppen.
Vid erbjudande om anställning krävs att du uppvisar registerutdrag enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg/intyg vid ansökan.
Det här är vi
Vi vågar tänka nytt och arbetar med ständiga förbättringar samt möter kundernas behov med respekt och professionalitet.
Som vikarie får du ett intressant, roligt och omväxlande jobb och kommer att bli bokad som lokalvårdare på flera olika arbetsplatser inom förskola, skola och vård och omsorgsboenden inom kommunen.
Att arbeta som vikarie passar många och kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Genom att jobba som vikarie hos oss får du nya erfarenheter, möjlighet att bidra med din kompetens och göra skillnad för andra människor. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som du arbetar i.
Bemannings- och rekryteringsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier vid ordinarie personals frånvaro eller vid andra behov. Vi bemannar inom förskola, skola, måltid och lokalvård.
Vi ingår i avdelningen gemensam service som har i uppdrag att leverera kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet till samtliga förvaltningar inom Kristianstads kommun. Förutom bemanning- och rekrytering ingår också verksamheterna måltid, lokalvård, fordon, transporter och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke.
Vi erbjuder
Som vikarie får du ett intressant, roligt och omväxlande jobb och kommer att bli bokad som lokalvårdare på flera olika arbetsplatser inom förskola, skola och vård och omsorgsboenden inom kommunen.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-20Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi rekryterar löpande.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: max 10 dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-60". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster Kontakt
Rekryteringshandläggare
Heidi Sabanovic heidi.sabanovic@kristianstad.se +46734698784 Jobbnummer
10006590