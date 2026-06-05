Lokalvårdare behovsanställning
Candeo Städservice AB / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Lokalvårdare till Candeo Städservice AB
Candeo Städservice AB har sitt ursprung i Kristianstad och har varit verksamma i Städbranschen i över 30 år, där vi hjälper företag, kommuner och privatpersoner runt om i Sverige bland annat i Kristianstad, Älmhult, Växjö.
Om tjänsten och dig
Vi söker särskilt efter en lokalvårdare i Kristianstad som har erfarenhet av fönsterputs. Som kan hoppa in efter behov, vardagar.
Vi ser att du är positiv, serviceinriktad och tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem. Du uppskattar högt tempo, och trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete där du är noggrann och kan ta eget ansvar och arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Körkort manuell växellåda är ett krav.
Om anställningen
Tjänsten är en behovsanställning. Det innefattar städning hos våra kunder i Kristianstad med omnejd, med eventuell möjlighet till fler fasta timmarPubliceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
Körkort B manuell växellåda
Meriterande
Erfarenhet av fönsterputs, flyttstäd, golvvård
Övrig information
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@candeo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputs Kristianstad". Arbetsgivare Candeo Städservice AB
(org.nr 556599-4364)
Karlsgatan 32 (visa karta
)
291 59 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950826