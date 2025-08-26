Lokalvårdare behovsanställning

Proffas i Mälardalen AB / Städarjobb / Västerås
2025-08-26


Visa alla städarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Proffas i Mälardalen AB i Västerås, Eskilstuna, Upplands-Bro, Katrineholm, Gävle eller i hela Sverige

Lokalvårdare till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.
Om tjänsten och dig
Vi söker en lokalvårdare i Västerås som kan hoppa in efter behov. Vi söker dig som är är positiv, serviceinriktad och tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem.
Du uppskattar högt tempo, och trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete där du är noggrann och kan ta eget ansvar och klarar av att arbeta självständigt.
Som lokalvårdare kommer du att arbeta nära kunder och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Om anställningen
• Behovsanställning med eventuell möjlighet till fasta timmar
• Vardagar och helger
• Lokalvård hos företag, kontorstäd, flyttstäd, hemstäd.

Publiceringsdatum
2025-08-26

Kvalifikationer
• Några års arbetslivserfarenhet, gärna från andra serviceyrken
• Körkort B manuell växellåda
Meriterande
• Erfarenhet av olika typer av städning som flyttstädning eller trappstädning
• Städutbildning PRYL, SRY-yrkesbevis eller liknande

Övrig information
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: rekrytering@proffas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk med "Västerås lokalvård"".

Arbetsgivare
Proffas i Mälardalen AB (org.nr 559021-5702)
Fallhammargatan 1 D (visa karta)
721 33  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9477385

Prenumerera på jobb från Proffas i Mälardalen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Proffas i Mälardalen AB: