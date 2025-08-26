Lokalvårdare behovsanställning
Proffas i Mälardalen AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
Lokalvårdare till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.
Om tjänsten och dig
Vi söker en lokalvårdare i Västerås som kan hoppa in efter behov. Vi söker dig som är är positiv, serviceinriktad och tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem.
Du uppskattar högt tempo, och trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete där du är noggrann och kan ta eget ansvar och klarar av att arbeta självständigt.
Som lokalvårdare kommer du att arbeta nära kunder och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Om anställningen
• Behovsanställning med eventuell möjlighet till fasta timmar
• Vardagar och helger
• Lokalvård hos företag, kontorstäd, flyttstäd, hemstäd.
• Några års arbetslivserfarenhet, gärna från andra serviceyrken
• Körkort B manuell växellåda
Meriterande
• Erfarenhet av olika typer av städning som flyttstädning eller trappstädning
• Städutbildning PRYL, SRY-yrkesbevis eller liknande
Övrig information
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: rekrytering@proffas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk med "Västerås lokalvård"". Arbetsgivare Proffas i Mälardalen AB
