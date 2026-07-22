Lokalvårdare 75 %
Föräldrakooperativet Vistaholm Ek. För. / Städarjobb / Ulricehamn Visa alla städarjobb i Ulricehamn
2026-07-22
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Vill du arbeta i en trivsam miljö där du får stort eget ansvar och möjlighet att planera ditt arbete?
Vistaholms Föräldrakooperativ söker nu en engagerad och självgående lokalvårdare till vår verksamhet.
Vi bedriver förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i en naturnära miljö där barnens trygghet, trivsel och lärande står i centrum. Nu söker vi dig som vill bidra till en ren, välkomnande och välfungerande miljö för våra barn, elever och medarbetare.
Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för städning, skötsel och trivsel i verksamhetens lokaler. Arbetet omfattar både daglig lokalvård, periodisk städning och storstädning samt enklare fastighets- och lokalvårdande uppgifter.
I tjänsten ingår bland annat:
Daglig städning av klassrum, förskolelokaler, fritidshem, personalutrymmen och gemensamma ytor.
Städning av hygienutrymmen och köksytor.
Dammsugning, våttorkning och rengöring av golv och inventarier samt damning.
Påfyllning av tvål, pappershanddukar och övrigt förbrukningsmaterial.
Vattning och skötsel av växter.
Plocka i ordning och bidra till en trivsam och välkomnande miljö.
Planering och genomförande av storstädning under lov och verksamhetsfria perioder.
Fönsterputsning, golvvård, tvätt av textilier och andra periodiska städinsatser.
Ansvar för att lokalerna håller en hög standard avseende hygien, ordning och trivsel.
Övriga enklare lokalvårdande uppgifter som naturligt ingår i tjänsten.
Tjänsten innehåller fysiskt krävande arbetsmoment såsom dammsugning, moppning, golvvård, rengöring av lister och andra ytor samt lyft och förflyttning av städutrustning. Du behöver därför ha förutsättningar att utföra ett arbete som stundtals är fysiskt ansträngande.
Tjänsten innebär stor frihet under ansvar och vi söker därför en person som självständigt kan planera, prioritera och genomföra arbetsuppgifterna utifrån verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Du har god fysisk förmåga eftersom tjänsten innehåller dagliga arbetsmoment såsom dammsugning, moppning, golvvård, lyft och förflyttning av städutrustning samt arbete i olika arbetsställningar. Du trivs med ett praktiskt arbete och uppskattar att vara i rörelse under större delen av arbetsdagen.
Eftersom arbetet innebär stor frihet under ansvar behöver du vara självgående och kunna planera, prioritera och fatta egna beslut inom ditt ansvarsområde.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete.
Är strukturerad och har god känsla för ordning och reda.
Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Är flexibel och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta självständigt.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om tjänsten
Omfattning: 75 %
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Flexibel arbetstid.
Större delen av arbetet utförs med fördel under senare delen av dagen när verksamheten avslutats och lokalerna är tillgängliga för städning. Exakt arbetstid planeras i dialog med arbetsgivaren.
Vi erbjuder
Ett självständigt arbete med stort eget ansvar.
Flexibla arbetstider.
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet att bidra till en trygg och välkomnande miljö för barn och elever.
Anställningsvillkor
Vistaholms Föräldrakooperativ tillämpar kollektivavtal och erbjuder lön enligt överenskommelse samt tjänstepension och övriga förmåner enligt kollektivavtal.
Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret enligt skollagens bestämmelser för arbete inom skola och förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: margareta.lilja@vistaholm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Vistaholm Ek. För.
Vistvägen 23 A (visa karta
)
523 37 ULRICEHAMN Kontakt
Rektor
Margareta Lilja margareta.lilja@vistaholm.se 073-1562557 Jobbnummer
10009266