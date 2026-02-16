Lokalvårdare 60 % krav på körkort

Städgruppen i Göteborg AB / Städarjobb / Göteborg
2026-02-16


I denna tjänsten behöver man vara:
Morgonpigg
Noggrann, organiserad och strukturerad.
Social
Mycket bra på svenska i både tal och skrift.

Tjänsten kräver:

Körkortskrav
Tjänsten innebär:
60 % måndag, tisdag och torsdag.
Både självständigt arbete och arbete i team.
Städning hos våra kunder som är både företag och privatpersoner.
Arbetstiderna är 06:00-ca 14:30.
Månadslön på 16 780 kr utan erfarenhet vid 22 års ålder. Vid erfarenhet tillkommer tillägg.
Arbetskläder, friskvårdsbidrag och skobidrag.

Ansökan måste innehålla:
Personligt brev
Cv
Foto
Mobilnummer

Tänk på följande:
Skicka bara en ansökan.
Ansök bara om du är intresserad och har möjlighet att ta jobbet.

Tillträde omgående

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@stadgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Patrull 60 %".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Städgruppen i Göteborg AB (org.nr 556269-6574), http://stadgruppen.se
Backa Bergögata 10 (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9745888

