Lokalvårdare 60 % krav på körkort
Städgruppen i Göteborg AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städgruppen i Göteborg AB i Göteborg
, Lerum
eller i hela Sverige
I denna tjänsten behöver man vara:
Morgonpigg
Noggrann, organiserad och strukturerad.
Social
Mycket bra på svenska i både tal och skrift.
Tjänsten kräver:Publiceringsdatum2026-02-16Körkortskrav
Tjänsten innebär:
60 % måndag, tisdag och torsdag.
Både självständigt arbete och arbete i team.
Städning hos våra kunder som är både företag och privatpersoner.
Arbetstiderna är 06:00-ca 14:30.
Månadslön på 16 780 kr utan erfarenhet vid 22 års ålder. Vid erfarenhet tillkommer tillägg.
Arbetskläder, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Ansökan måste innehålla:
Personligt brev
Cv
Foto
Mobilnummer
Tänk på följande:
Skicka bara en ansökan.
Ansök bara om du är intresserad och har möjlighet att ta jobbet.
Tillträde omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@stadgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Patrull 60 %". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städgruppen i Göteborg AB
(org.nr 556269-6574), http://stadgruppen.se
Backa Bergögata 10 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9745888