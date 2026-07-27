Lokalvårdare
Woodlands Country Club Golf AB / Städarjobb / Örkelljunga Visa alla städarjobb i Örkelljunga
2026-07-27
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Woodlands Country Club Golf AB i Örkelljunga
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vi söker hotellstädare/ Lokalvårdare till Woodlands country club, med start omgående. Tjänsten är en timanställning året runt med möjlighet till 100% under säsong.
Vi har 4 hus med 8 bäddar i var & 6 dubbelrum, restauranger och lobby som varje dag behöver omvårdnad.
Det är meriterande om du arbetat med lokalvård sedan tidigare, gärna inom hotellbranschen.
Du trivs med att sätta gästens upplevelse i fokus och du gör det med energi, effektivitet och omtanke.
I dina arbetsuppgifter ingår städ av allmänna ytor, restaurang och hotellrum.
Du är professionell och personlig i ditt möte både med gäster & kollegor.
I din arbetsroll behöver du vara stresstålig, noggrann och klara av att jobba i ett högt tempo.
Arbetet är förlagt till både vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: golf@woodlands.se Arbetsgivare Woodlands Country Club Golf AB
(org.nr 556610-7719)
RYA 472 (visa karta
)
286 91 ÖRKELLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Woodlands Country Club Golf AB Jobbnummer
10013461