Lokalvårdare

Woodlands Country Club Golf AB / Städarjobb / Örkelljunga
2026-07-27


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Vi söker hotellstädare/ Lokalvårdare till Woodlands country club, med start omgående. Tjänsten är en timanställning året runt med möjlighet till 100% under säsong.
Vi har 4 hus med 8 bäddar i var & 6 dubbelrum, restauranger och lobby som varje dag behöver omvårdnad.
Det är meriterande om du arbetat med lokalvård sedan tidigare, gärna inom hotellbranschen.
Du trivs med att sätta gästens upplevelse i fokus och du gör det med energi, effektivitet och omtanke.
I dina arbetsuppgifter ingår städ av allmänna ytor, restaurang och hotellrum.
Du är professionell och personlig i ditt möte både med gäster & kollegor.
I din arbetsroll behöver du vara stresstålig, noggrann och klara av att jobba i ett högt tempo.
Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: golf@woodlands.se

Arbetsgivare
Woodlands Country Club Golf AB (org.nr 556610-7719)
RYA 472 (visa karta)
286 91  ÖRKELLJUNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Woodlands Country Club Golf AB

Jobbnummer
10013461

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