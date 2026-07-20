Lokalvårdare
Kriminalvården / Städarjobb / Sigtuna Visa alla städarjobb i Sigtuna
2026-07-20
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Rosersberg
Anstalten Rosersberg är placerad norr om Stockholm och är en anstalt i säkerhetsklass 2. Utöver anstaltsplatser finns också ett antal häktesplatser. Arbetsplatsen präglas av en familjär miljö där olika yrkesgrupper samarbetar nära varandra. Här finns också goda pendlingsmöjligheter med gångavstånd till pendeltåg samt tillgång till personalparkering. Här värnar vi om en hälsofrämjande arbetsmiljö och här får du som anställd därför tillgång till vårt personalgym. Just nu pågår ett stort förändringsarbete vad gäller ombyggnation och förberedelser. Från och med den 1 juli 2026 kan anstalten Rosersberg ta emot barn och unga under 18 år som döms till fängelse, på särskild barn- och ungdomsavdelning. Detta ersätter tidigare sluten ungdomsvård som frihetsberövande påföljd för barn och unga mellan 15-17 år som begår allvarliga brott. Fokus kommer ligga på att skapa trygga miljöer som främjar återanpassning till samhället med verksamhetsinnehåll som skola, elevhälsa, sysselsättning och fritidsaktiviteter lämpade efter ålder. I övrigt ska barnets rättigheter under verkställigheten tillgodoses i enlighet med barnkonventionen. Genom klientnära arbete skapar vi en meningsfull tillvaro i en annars vuxen och säkerhetspräglad miljö.
Vi söker nu en lokalvårdare, välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare inom Kriminalvården arbetar du självständigt med att planera och genomföra daglig städning och skötsel av verksamhetens lokaler. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla rena, trivsamma och funktionella miljöer i både personal- och verksamhets utrymmen. Arbetet omfattar städning av kontorslokaler, personalutrymmen, klient utrymmen, skollokaler samt gemensamma ytor och kök. Du ansvarar även för källsortering och avfallshantering samt att hålla ordning på förbrukningsmaterial och vid behov meddela inköp.
En viktig del av uppdraget är att självständigt planera och strukturera din arbetsdag utifrån verksamhetens behov. Arbetet sker med stor frihet under ansvar där du själv fördelar och prioriterar dina arbetsuppgifter. I rollen ingår även att bidra till en trygg och välfungerande miljö genom ett professionellt och respektfullt bemötande i en verksamhet där du kan komma i kontakt med klienter.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av lokalvårds arbete
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Vi ser det meriterande om du har:
Utbildning i lokalvård/städteknik
Erfarenhet av sjukvårds städ eller saneringsarbete
Erfarenhet av städning i offentlig förvaltning
Fullständig gymnasiekompetens
Intervjuer
Intervjuer kommer genomföras på Anstalten Rosersberg den 31 Juli.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Marjan Fadirouz Marjan.Fadirouz@kriminalvarden.se Jobbnummer
10007750