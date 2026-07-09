Lokalvårdare
Beredskapslyftet Ideell Förening / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-09
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Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som företag får tillgång till ny kompetens.
Ett väletablerat städföretag i Göteborg söker nu lokalvårdare med omgående start. Rollen passar dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i en ren och professionell miljö.
Plats:Göteborg
Vi söker:Lokalvårdare
Startdatum:Omgående
Arbetsuppgifter– Städning av kontorslokaler och företagsutrymmen.– Dammsugning och moppning av golv.– Rengöring av entréer, korridorer, mötesrum och personalutrymmen.– Tömning av papperskorgar och hantering av avfall.– Rengöring och desinficering av toaletter och hygienutrymmen.– Dammtorkning av möbler, fönsterbrädor och andra ytor.– Påfyllning av förbrukningsmaterial, såsom toalettpapper, tvål och pappershanddukar.– Säkerställa att lokalerna är rena, trivsamma och hygieniska för personal och besökare.
Kvalifikationer– Tidigare erfarenhet av lokalvård eller liknande städarbete.– Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska och kunna följa enkla instruktioner.– Erfarenhet av att använda städmaskiner och städutrustning.– Grundläggande kunskap om rengöringsmedel och säker kemikaliehantering.
Din profil– Pålitlig och ansvarstagande.– Kan arbeta självständigt.– Noggrann och effektiv.– Positiv, serviceinriktad och flexibel.– Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete.
Arbetsgivaren erbjuder– Timanställning (vikariat).– Arbetstid dagtid, måndag–fredag.– Friskvårdsbidrag.– Arbetskläder tillhandahålls.– Möjlighet att utvecklas hos en etablerad arbetsgivare inom lokalvårdsbranschen.
Viktigt: Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja tredjelandsmedborgare i sin integration på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har uppehållstillstånd i Sverige, men saknar svenskt medborgarskap eller EU/EES-medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Förening
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000 00 GÖTERBORG Arbetsplats
Confidential Kontakt
Beredskapslyftet - info@beredskapslyftet.se Jobbnummer
9998162