Lokalvårdare
Kristinehamns kommun, Serviceavdelningen / Städarjobb / Kristinehamn Visa alla städarjobb i Kristinehamn
2026-07-08
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Har du erfarenhet av städ och vill vara med och bidra till en trivsam miljö?
Serviceavdelningen söker nu en engagerad och noggrann lokalvårdare för en tillsvidareanställning. Hos oss får du ett viktigt uppdrag där ditt arbete verkligen märks och uppskattas.
Du bidrar till rena, trygga och välkomnande miljöer för både våra medarbetare och elever. Du blir en del av ett professionellt och hjälpsamt team där samarbete, respekt och arbetsglädje står i centrum.
Serviceavdelningen ansvarar för lokalvården,den interna servicen i kommunhuset, samordning av lokalvårds-tjänster, centraliserad fordonsförvaltning och utveckling av kommunens måltidsverksamhet.
Serviceavdelningen hör till tekniska förvaltningen som består av knappt 200 medarbetare inom fyra avdelningar: offentlig miljö, vatten och avfall, service samt en stabsenhet. Vi verkar för att kommunens trafikmiljö är säker och tillgänglig samt att barn, ungdomar och äldre får näringsriktig och god kost på våra skolverksamheter och särskilda boenden. Vi ansvarar för invånarnas tillgång till rent och friskt vatten i kranen. Vi sköter insamlingen av hushållsavfall och avfallsanläggning, lokalvård för våra förvaltningslokaler, kontrakt och hyreshantering samt service. Till oss tillhör även fritidsanläggningar, parker och lekparker.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare kommer du att ha hand om all daglig förekommande städning i kommunens lokaler. I arbetet ingår också större periodiskt underhåll med bland annat golvvård och fönsterputs. Arbetet kräver ett professionellt bemötande samt en hög servicenivå och du kommer att arbeta både självständigt och i grupp.
Du kommer att vara stationerad på Södermalmsskolan i första hand, men behöver samtidigt vara beredd att hoppa in även på andra skolor i kommunen vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad arbetslivserfarenhet inom städoch har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt ta till dig instruktioner på svenska. Arbetet kräver att du har grundläggande IT-kunskap samt en god fysisk förmåga då det är fysiskt krävande.
Vi ser det som en fördel om du har professionellt yrkescertifikat som lokalvårdare eller inom service genom PRYL, SRY eller liknande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg i att arbeta självständigt och tar eget ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar positivt i teamet. Du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar, och har ett naturligt fokus på service och att möta behov på ett professionellt sätt. Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt, arbetar noggrant med stort kvalitetsfokus. Du har även en god förståelse för vikten av att följa riktlinjer och regelverk i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327074". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Serviceavdelningen Kontakt
Fackförbundet Kommunal kommunal@kristinehamn.se Jobbnummer
9996401