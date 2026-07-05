Lokalvårdare
Bagaya, Serge / Städarjobb / Karlstad Visa alla städarjobb i Karlstad
2026-07-05
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Vi söker lokalvårdare till Lena Städ Karlstad
Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet, service och kundnöjdhet står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Lena Städ Karlstad söker engagerade och ansvarsfulla lokalvårdare för arbete inom hemstädning, flyttstädning, kontorsstädning, trappstädning och storstädning.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss kommer du att arbeta med professionell städning hos både privatpersoner och företag. Du ansvarar för att leverera hög kvalitet och ge våra kunder ett trevligt bemötande.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har känsla för detaljer.
Är pålitlig, ansvarstagande och serviceinriktad.
Kan arbeta självständigt och i team.
Har god fysik och tycker om att arbeta aktivt.
Har B-körkort (meriterande).
Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder:
En trygg och seriös arbetsplats.
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Introduktion och stöd i arbetet.
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:
E-postadress: info@lenastad.se
Telefon: 079-012 00 89
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att välkomna nya medarbetare till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
0790120082
E-post: info@lenastad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bagaya, Serge
Flöjtgatan 49 Lgh 1101 (visa karta
)
656 33 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lena Städ Karlstad Kontakt
Serge Bagaya info@lenastad.se 0790120082 Jobbnummer
9992844