Lokalvårdare
Csillas Städtjänst AB / Städarjobb / Ljungby Visa alla städarjobb i Ljungby
2026-06-30
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Lokalvårdare sökes – bli en del av vårt team!
Vi söker en engagerad och noggrann lokalvårdare som vill arbeta i ett företag där kvalitet, ansvar och god service står i fokus.
Hos oss får du ett varierande arbete med städning hos både företag och privatpersoner. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, har ett öga för detaljer och alltid vill ge kunden bästa möjliga service.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig.
Har en positiv inställning och ett trevligt bemötande.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har B-körkort (krav).
Talar och förstår svenska.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Introduktion och stöd i arbetet.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang. Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men inte ett krav – det viktigaste är att du har rätt inställning och vill göra ett bra jobb.
Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och ett personligt brev till [din e-postadress]. Vi gör intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!Lokalvårdare sökes – bli en del av vårt team!
Vi söker en engagerad och noggrann lokalvårdare som vill arbeta i ett företag där kvalitet, ansvar och god service står i fokus.
Hos oss får du ett varierande arbete med städning hos både företag och privatpersoner. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, har ett öga för detaljer och alltid vill ge kunden bästa möjliga service.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig.
Har en positiv inställning och ett trevligt bemötande.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har B-körkort (krav).
Talar och förstår svenska.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Introduktion och stöd i arbetet.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang. Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men inte ett krav – det viktigaste är att du har rätt inställning och vill göra ett bra jobb.
Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och ett personligt brev till info@csillasstadtjanst.se
Vi gör intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@csillasstadtjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Csillas Städtjänst AB
(org.nr 556845-6254)
Helsingborgsvägen 9 (visa karta
)
341 33 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9984333