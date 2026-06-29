Lokalvårdare
Eda Miljöservice Aktiebolag / Städarjobb / Årjäng Visa alla städarjobb i Årjäng
2026-06-29
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Vi söker en lokalvårdare till vårt härliga team i Töcksfors!
Vill du bli en del av ett engagerat och trevligt arbetslag? Då kan du vara den vi söker!
Eda Miljöservice AB söker nu en medarbetare till lokalvård i Töcksfors.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 40 %
Arbetstid: i genomsnitt 2,5 timmar per dag, dagtid
Arbete varannan helg ingår
Tillträde: Mitten av augusti
Provanställning tillämpas
Lön enligt kollektivavtal
Det finns även möjlighet till fler arbetspass för dig som är intresserad och när verksamhetens behov finns.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, noggrann och har ett öga för detaljer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har en positiv inställning och ett gott bemötande.
Har B-körkort, vilket är mycket meriterande.
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning, ditt engagemang och din vilja att göra ett bra jobb.
Välkommen med din ansökan!
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten?
Du är varmt välkommen att kontakta oss via e-post: andre@emab.nu
.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt härliga team i Töcksfors! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: emab@emab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Töcksfors". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda Miljöservice Aktiebolag
(org.nr 556711-1363)
Älverudsvägen 1 (visa karta
)
672 02 TÖCKSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eda Miljöservice AB i Töcksfors Kontakt
André Engen andre@emab.nu 0571-182725 Jobbnummer
9983259