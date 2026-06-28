Lokalvårdare
Home Deluxe Sverige AB / Städarjobb / Köping Visa alla städarjobb i Köping
2026-06-28
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Vi söker nu medarbetare till vårt nystartade städteam i Köping med omnejd. I uppgifterna ingår flyttstäd, hemstäd, grovstädning, trappstäd och lokalvård.
För att vi ska kunna ge våra kunder den bästa servicen så krävs en hel del av dig som medarbetare. Vi vill att du ska vara redo att ge våra kunder en kvalitativ service där du visar ett stort engagemang och vill bidra till att våra kunder får service på deras villkor.
För att passa in hos oss på Home Deluxe krävs följande egenskaper
• Professionellt bemötande i alla situationer
• Fokus på kunden och kvalité
• Noggrann och har ett öga för detaljer
• Rätt kompetens och erfarenhet
• Goda kunskaper i det svenska språket
• Viljan att se möjligheter och utvecklas
• Ambition
• Respekt
• Engagemang
• Helhetssyn utifrån kundens behov
• Flexibilitet
• Ansvar inför arbetsuppgifter
Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: jobb@homedeluxe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård Köping 2606". Arbetsgivare Home Deluxe Sverige AB
(org.nr 559292-6561), http://www.homedeluxe.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köping Jobbnummer
9982239