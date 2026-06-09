Lokalvårdare
Himmelsby Spa & Konferens AB / Städarjobb / Mjölby Visa alla städarjobb i Mjölby
2026-06-09
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Lokalvårdare 50% – Himmelsby SPA & Konferens
Vill du arbeta i en unik miljö där kvalitet, välmående och gästupplevelser står i fokus? Himmelsby SPA & Konferens är en av Sveriges mest uppskattade SPA-anläggningar med romersk simhall, hotell, restaurang och konferens. Nu söker vi en erfaren och ansvarstagande lokalvårdare på 50% till vårt team.
⭐Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss spelar du en viktig roll i helhetsupplevelsen för våra gäster. Du säkerställer att våra lokaler är rena, fräscha och välkomnande.
Dina arbetsuppgifter består av:
Daglig städning av hotellrum, SPA-ytor, konferensrum och allmänna utrymmen
Hantering av tvätt och linne
Påfyllning av material och förbrukningsvaror
Att bidra till ordning, struktur och god service genom hela anläggningenPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
För den här rollen söker vi dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av lokalvård (krav)
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Arbetar effektivt, strukturerat och självständigt
Trivs med ett fysiskt arbete i varierande tempo
Har en positiv inställning och tycker om att ge service – både till gäster och kollegor
Vi erbjuder — branschens kanske bästa förmåner
Som medarbetare hos oss får du tillgång till ett mycket generöst förmånsprogram:
Fri tillgång till hela Romerska simhallen & SPA
Fri tillgång till gym och padel
Personalrabatter på mat och behandlingar
Familjär kultur och ett engagerat team
En unik arbetsplats i inspirerande miljö
Vi vill att våra medarbetare ska må bra – hos oss får du möjlighet att återhämta dig och ta hand om din egen hälsa.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882475-2045168". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Himmelsby Spa & Konferens AB
(org.nr 556675-3272), https://himmelsbyspakonferens.teamtailor.com
Himmelsby Norrgård 1 (visa karta
)
595 97 MANTORP Arbetsplats
Himmelsby SPA & Konferens Jobbnummer
9956200