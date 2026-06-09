Lokalvårdare

Himmelsby Spa & Konferens AB / Städarjobb / Mjölby
2026-06-09


Visa alla städarjobb i Mjölby, Boxholm, Vadstena, Motala, Haninge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Himmelsby Spa & Konferens AB i Mjölby, Linköping eller i hela Sverige

Lokalvårdare 50% – Himmelsby SPA & Konferens
Vill du arbeta i en unik miljö där kvalitet, välmående och gästupplevelser står i fokus? Himmelsby SPA & Konferens är en av Sveriges mest uppskattade SPA-anläggningar med romersk simhall, hotell, restaurang och konferens. Nu söker vi en erfaren och ansvarstagande lokalvårdare på 50% till vårt team.
⭐Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss spelar du en viktig roll i helhetsupplevelsen för våra gäster. Du säkerställer att våra lokaler är rena, fräscha och välkomnande.
Dina arbetsuppgifter består av:

Daglig städning av hotellrum, SPA-ytor, konferensrum och allmänna utrymmen

Hantering av tvätt och linne

Påfyllning av material och förbrukningsvaror

Att bidra till ordning, struktur och god service genom hela anläggningen

Publiceringsdatum
2026-06-09

Kvalifikationer
För den här rollen söker vi dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av lokalvård (krav)

Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer

Arbetar effektivt, strukturerat och självständigt

Trivs med ett fysiskt arbete i varierande tempo

Har en positiv inställning och tycker om att ge service – både till gäster och kollegor

Vi erbjuder — branschens kanske bästa förmåner
Som medarbetare hos oss får du tillgång till ett mycket generöst förmånsprogram:

Fri tillgång till hela Romerska simhallen & SPA

Fri tillgång till gym och padel

Personalrabatter på mat och behandlingar

Familjär kultur och ett engagerat team

En unik arbetsplats i inspirerande miljö

Vi vill att våra medarbetare ska må bra – hos oss får du möjlighet att återhämta dig och ta hand om din egen hälsa.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882475-2045168".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Himmelsby Spa & Konferens AB (org.nr 556675-3272), https://himmelsbyspakonferens.teamtailor.com
Himmelsby Norrgård 1 (visa karta)
595 97  MANTORP

Arbetsplats
Himmelsby SPA & Konferens

Jobbnummer
9956200

Prenumerera på jobb från Himmelsby Spa & Konferens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Himmelsby Spa & Konferens AB: