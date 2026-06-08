Lokalvårdare
Nabo Group AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-08
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På Nabo skapar vi Sveriges bästa bostadsrättsföreningar. Bostaden är en av livets viktigaste investeringar, och vi gör det enklare att engagera sig i sitt boende genom datadriven förvaltning som stärker både ekonomi och trygghet. Med 350 experter och smart teknik ger vi föreningar bättre ekonomi, effektivare fastigheter och ett enklare styrelsearbete.
Hos oss samarbetar ekonomer, tekniska förvaltare, fastighetsskötare, jurister och andra specialister i modiga, kundfokuserade team som brinner för att göra förvaltningen ännu enklare – tillsammans.
På Nabo värdesätter vi våra medarbetare och investerar i deras utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa och bidra med dina idéer i ett engagerat team. Vi är modiga och jobbar tillsammans mot tydliga mål, med stöd av inspirerande ledare. Vi tror att tiden på Nabo kan bli en höjdpunkt i din karriär. Vill du sätta nya standarder och skapa samhällsnytta? Kom och forma framtidens fastighetsförvaltning med oss.
Om rollen
Nabo söker nu efter en driven och prestigelös lokalvårdare med ett högt servicetänk!
I rollen som lokalvårdare kommer du att utföra städning av allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor och cykelrum. Våra kunder är bostadsrättsföreningar i Göteborg med omnejd. Du kommer att arbeta självständigt med städning och även ha viss kundkontakt, exempelvis vid uppstart av nya uppdrag och vid eventuella klagomål.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lokalvård, är duktig på att strukturera och organisera ditt eget arbete samt är lösningsorienterad och handlingskraftig.
Dina tidigare erfarenheter
Tidigare erfarenhet av lokalvård
Tidigare erfarenhet av att dokumentera ditt arbete
Kan kommunicera i tal och skrift på svenska
God datorvana
Meriterande:
B-körkort och god körvana
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med bostadsrättsföreningar
Erfarenhet av fönsterputsning
Erfarenhet av golvvård Publiceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker denna roll är en prestigelös och driven person. Du är detaljorienterad och ser stolthet i ett väl utfört arbete. Du är en glad och positiv person som tycker att det är viktigt att göra dina kunder nöjda samt ha en bra gemenskap med dina kollegor.
Vad händer framåt
Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Placeringsort
Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860741-2041319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nabo Group AB
(org.nr 559118-7496), https://karriar.nabo.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Nabo Jobbnummer
9952458