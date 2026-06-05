Lokalvårdare
Johansson, Elisabeth / Städarjobb / Arjeplog Visa alla städarjobb i Arjeplog
2026-06-05
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Fjällrent i Arjeplog söker lokalvårdare
Vill du arbeta i ettföretag där kvalitet, service och ansvar står i fokus? Fjällrent söker nu en engagerad och noggrann lokalvårdare till vårt team i Arjeplog. Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss kommer du att arbeta med varierande städuppdrag hos både företag och privatpersoner.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Kontorsstädning
Flyttstädning
Hemstädning
Trappstädning
Övriga lokalvårdsuppgifter
Arbetet är varierande och passar dig som trivs med att arbeta självständigt och ge god service.
Vi söker dig som
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är ansvarstagande och noggrann
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Erfarenhet inom lokalvård är meriterande men inget krav.
Om anställningen
Heltid
Placering: Arjeplog
Tillträde enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag!
Fjällrent
Elisabeth Johansson
0731812910elijoh4@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: elijoh4@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johansson, Elisabeth
Fjällgatan 3 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Johansson Elisabeth Jobbnummer
9950672