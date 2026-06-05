Lokalvårdare

Johansson, Elisabeth / Städarjobb / Arjeplog
2026-06-05


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Fjällrent i Arjeplog söker lokalvårdare

Vill du arbeta i ettföretag där kvalitet, service och ansvar står i fokus? Fjällrent söker nu en engagerad och noggrann lokalvårdare till vårt team i Arjeplog.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss kommer du att arbeta med varierande städuppdrag hos både företag och privatpersoner.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Kontorsstädning
Flyttstädning
Hemstädning
Trappstädning
Övriga lokalvårdsuppgifter

Arbetet är varierande och passar dig som trivs med att arbeta självständigt och ge god service.

Vi söker dig som

Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är ansvarstagande och noggrann
Har en positiv inställning och god servicekänsla

Erfarenhet inom lokalvård är meriterande men inget krav.

Om anställningen

Heltid
Placering: Arjeplog
Tillträde enligt överenskommelse

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag!

Fjällrent
Elisabeth Johansson
0731812910
elijoh4@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: elijoh4@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Johansson, Elisabeth
Fjällgatan 3 (visa karta)
938 31  ARJEPLOG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Johansson Elisabeth

Jobbnummer
9950672

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